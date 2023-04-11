知名作詞人李坤城本月8日不敵大腸癌病逝，享壽66歲，林靖恩證實死訊時強調「到最後都得聽我碎念」，更曝光男方生前向她感性告白「妳是我的天使」，讓人為之動容，如今爆出李坤城並沒有留遺產給兒子，讓外界質疑是否全給林靖恩，對此，李坤城兒子做出回應。

李坤城兒子日前透露父親嚥下最後一口氣時，滿懷愧疚向他道歉「什麼遺產都沒有留給你」，讓外界質疑遺產全留給林靖恩，甚至嘲諷「年紀輕輕就賺到遺產」，對此，林靖恩難掩怒火反擊酸民，指出李坤城把生前珍藏的的黑膠及留聲機留給她，甚至為了她決定氣切，這些舉動對她而言就彌足珍貴，至於其他細節不需要對外界交代。

李坤城兒子李卓軒發文釐清「遺產」疑雲。（圖／李卓軒臉書）

李坤城兒子事後發文還原始末，他先是表示：「什麼是遺產？我已經都有了」，接著細數父親生前為他做過的所有事，像是讀專科騎機車撞到孕婦，是父親幫他出面賠罪談和解，退伍北漂找工作時，父親更提議要運用人脈幫忙介紹工作，就連開公司第一筆被倒帳，也是父親幫忙討回10萬塊，接著指出：「所有現金、資產、捷徑，我爸一概不會任意給我，所有我該努力的過程，成長過程該受的罪，他一概會適時的放手」。

對於父親生前愧疚表示沒有留遺產給他，他滿懷感激表示：「我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的，你已經給我很多了」，指出自己在成長過程中，爸爸對他不計回報的付出就是留給他最好的禮物。