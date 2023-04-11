中國大陸連續3天舉行環台軍演，恫嚇意味十足。前美國國務卿蓬佩奧在推特發文，表示面對大陸的挑釁，最好的回應方式就是「承認台灣是自由主權國家，絕不讓步」，引發網友熱烈討論，正反面評論不一。

The best way to respond to China’s provocation is to recognize Taiwan as the free and sovereign country it is.



Never give an inch. — Mike Pompeo (@mikepompeo) April 10, 2023

蓬佩奧（Mike Pompeo）的貼文引用了自己的新書標題《絕不讓步》，發出短短不到12小時，已經引起將近30萬名網友關注。有部分網友認同蓬佩奧的說法，認為台灣是100%的民主主權國家，但也有更多人表示反對，諷刺他任職國務卿時宣傳「一中政策」，卸任後反而倡議台獨思想。也有人批評，當年美國就是在他的領導下向塔利班讓步，讓5千名遭關押的塔利班戰士重返戰場。

絕大多數的網友擔心美國因此捲入第三次世界大戰，認為美國應該專心打理國內事務，不要插手台灣和烏克蘭，更不要火上添油，向俄羅斯之外的另一個核武強權挑起戰爭。亦有網友指出，美國才是經常發動挑釁的一方。