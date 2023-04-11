民進黨立委林俊憲在臉書諷刺新北市長侯友宜近月來的發言是「hohoGPT」（意指ChatGPT聊天機器人）。對此，侯友宜今（11）日引用OpenAI執行長奧特曼的訪談內容回應「我們不能忽略它的影響力，尤其在勞動力。」巧妙避開尖銳問題；他也提醒政府，要預防有心人利用這個技術散播假訊息及詐騙。

侯友宜說，打造GPT的奧特曼執行長說過，這個ChatGPT我們不能忽略它的影響力，尤其在勞動力。我們最要提醒政府，要小心預防這個技術被有心人利用來在選舉時散播假訊息、詐騙或做不法行為。