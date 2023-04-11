有毒品前科的李姓男子與游姓女子，10日下午1時50分，騎車行經民權西路一處檳榔攤，李男見店內沒人，直接進入店內打開抽屜，搶走1萬2000元，隨即快跑上機車告訴游女「快跑、快跑」，店員此時也剛上完廁所，見狀追出店外，李更加緊油門逃跑，警方獲報後2小時逮捕鴛鴦大盜，依竊盜罪送辦。

40歲游女10日騎乘自己的機車，後座載44歲的李姓男友，兩人都有吸食毒品的前科，李男手上抱著飼養的馬爾濟斯犬，行經民權西路，李男要求停車，並告訴女友要買檳榔，游女將機車停在檳榔攤門口，但李走進店內，發現店內空無一人，一時萌生歹念，動手翻動抽屜，竊走1萬2000元。

有毒品前科的鴛鴦搶匪帶狗搶檳榔攤。（翻攝畫面）

店員上完廁所一走出來，驚見櫃檯出現陌生男子正在翻動抽屜，大叫「幹什麼！不要動」李男奪門而出並告訴女友「快跑」，立刻跳上前座換他騎車，逃回新北市新莊躲藏，警方根據車牌號碼，下午3點多先逮捕游女，並前往李男住處逮人，依竊盜罪送辦。

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