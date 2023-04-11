翁朝棟指出，大陸疫情解封後，1～2月迎來急單補庫潮，過往3月份的春節後補庫需求提前釋放，導致3月鋼市衝高力道較不足。不過這是景氣復甦的現象，經濟指標有上有下，但好多於壞，上升多於下降。

而且，中國大陸製造業回溫並漸入正軌，製造業PMI連續兩月上升後，3月來到51.9％，已是第3個月處於擴張區間，確立回升至榮枯線上。由於全球需求仍然疲弱，中國外銷表現不佳，其經濟發展轉而聚焦提振內需，如房地產、基建等，人民銀行並持續釋放流動性。房地產數據逐步改善，房地產施工面積增速同比及房地產新開工面積增速同比降速皆趨緩。3月中國近40個城市鬆綁樓市政策，重點城市成交回暖。

此外，大陸重點統計鋼鐵企業3月下旬粗鋼日均產量226.07萬噸，復工復產速度極快，顯示鋼廠對後市仍然看好。預期2023年整體鋼市將優於2022年，且隨著下半年鋼鐵業下游各行業全面庫存去化完成，鋼材需求將迎來穩定釋放。