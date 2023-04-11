富強鑫今（11）日公布自結3月合併營收3.09億元，月成長14.39％、年減29.66％；第一季合併營收7.86億元，年減25.66％。富強鑫表示，第一季外在總體經濟大環境不佳，工作天數較少、第一季營運偏向保守，富強鑫目前訂單雖不像過去兩年大爆發，客戶需求有逐漸回溫的跡象，預期下半年營運會優於上半年，全年營運有機會逐季好轉。

富強鑫指出，PCB、高爾夫球具代工、消費性電子零組件與組裝、被動元件等產業，今年起陸續擴建新廠或進入完工階段，美國特斯拉電動車廠也傳出向德國提交擴廠申請、歐洲超跑品牌車廠將增設產線，以滿足目前產能吃緊的情形等，都有助富強鑫多款塑膠射出成型設備業務的拓展空間。

富強鑫指出，展望2023年第二季，富強鑫持審慎看法。以今年第一季在手訂單來看，目前汽車零配件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求與拉貨維持良好力道，有望隨著在手訂單陸續出貨且完成裝機，推升今年營運有機會逐季向上成長。

富強鑫指稱，富強鑫將透過優化銷售組合、精進生產管理效益等，以及杭州灣新廠陸續將於今年第二季加入試量產，整體效益逐步發揮，持續創造公司今年獲利增長。