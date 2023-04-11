新竹1名46歲王小姐，長期受經血過多的困擾，近日症狀加劇無法緩解，至新竹市立馬偕兒童醫院婦產科求診，經檢查發現是罹患子宮肌腺症，子宮已經被撐大至10公分，醫師採用「經陰道自然孔內視鏡手術」進行子宮切除並保留卵巢，不是沒疤痕，術後幾乎沒有疼痛感，隔天自由下床活動，第2天就康復出院。

新竹1名46歲王小姐，長期飽受經血過多的困擾，近期更是益發嚴重，每次月經來都像關不緊的水龍頭般流個不停，有幾次甚至嚴重到跑急診輸血，近日症狀加劇無法緩解，新竹市立馬偕兒童醫院婦產科醫師黃才銘以超音波檢查，發現其是罹患子宮肌腺症。

婦產科醫師黃才銘向病患說明病灶和經自然孔道進行子宮切除的手術方式。（新竹馬偕提供／陳育賢新竹傳真）

黃才銘表示，子宮切除術通常針對患有子宮平滑肌瘤、子宮肌腺症、卵巢囊腫腫瘤及子宮內膜異位症等，其表現症狀如月經量多、月經時間過長、慢性下腹痛以及骨盆腔疼痛，且無法使用藥物減緩症狀或治療者，經過醫師專業評估後，就會建議以手術處理。

他說，隨著科技的進步，子宮切除術從過去傷口動輒10公分、疼痛指數高且需數個月綁束腹帶的傳統開腹式手術，演進到僅需3至4個約1公分小傷口的微創手術。

近年來腹腔鏡技術更為成熟，已發展到傷口只經過肚臍的單口腹腔鏡手術，有著比傳統腹腔鏡更加美觀的優點，但是術後在肚臍仍會有1個3公分左右的傷口。

而最新的「自然孔道手術」，是從女性的天然孔洞（陰道）來進行內視鏡微創手術，使得腹部不再有傷口，讓術後品質更好。

黃才銘補充，皮膚的痛覺神經很多，尤其腹部兩側更為敏感，經自然孔洞（陰道）的內視鏡手術，體表不再被切開，不會造成腹部核心肌群傷口，就能避免這些疼痛，也能夠大大減少出血量、縮短住院天數，且術後不留疤。

只經歷過自然產，沒有手術經驗的王小姐說，原本對於手術是極為緊張及恐懼，沒想到術後僅有下腹悶悶脹脹的不適感，而且第2天就能回家了，終於不用為每個月的月經提心吊膽，生活品質變得更好，而且重點是腹部沒有疤痕，真的很棒。