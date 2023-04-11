4至5月為台南鳳梨盛產季，台南市政府農業局積極拓展國內通路，媒合連鎖壽司店業者爭鮮集團上市的新品「焦糖鳳梨」，選用台南關廟冠軍鳳梨，台南市長黃偉哲11日與相關業者一同在爭鮮迴轉壽司新營店發表新品，他感謝各界共同努力，讓民眾可以輕鬆品嘗到台南美味的鳳梨。

農業局表示，台南市今年鳳梨預估收穫面積1042公頃，總產量5萬5114公噸，較去年稍減1186公噸，4至5月為盛產期，國內通路已經著手與國內各知名業者合作進行鳳梨加工品的通路布局，目前已洽談包含全家便利商店霜淇淋、爭鮮集團、巨城購物中心、星級飯店酒店及電視購物等。

農業局長李建裕說，爭鮮新品上市的「焦糖鳳梨」，使用由關廟區農會收購永新果菜運銷合作社理事主席李勝緯所種植的鳳梨，香氣足、口感柔順，同時也具有產銷履歷，再交由大嘴水果公司進行裁切，最終送到爭先讓師傅進行料理。

台南市長黃偉哲（右）在師傅引導下試作新品，他以噴槍燒炙鳳梨表皮的焦糖。（張毓翎攝）

黃偉哲今天在師傅引導下試做新品，他以噴槍燒炙鳳梨表皮的焦糖，在試吃時，他頻頻稱讚「好吃」，指焦糖為鳳梨帶來不一樣的口感和滋味。

他還提到，台南從4月起陸續採收鳳梨，本次可以讓爭鮮迴轉壽司選用本市鳳梨，感謝從產地到餐桌環環相扣的每個單位，即日全台153間爭鮮門市都可吃到台南鳳梨，期待民眾品嘗壽司之餘，也能點上一盤焦糖鳳梨刷新味蕾。