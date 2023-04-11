高雄左營機20公辦都市更新基地，首次招商流標，11日第2次公告招商。本次招商條件最大特色，2個更新單元共同負擔比例（簡稱共負比）底價，已平均調升7%，換言之，直接加間接營建成本單坪達22.7萬元，權益分配方式改為分配房地，符合市場需求與期待，盼加速推動高雄公辦都更招商。

左營機20位於左營區大中二路與民族一路交叉口，占地約1.8 公頃，距台積電高雄廠只有10分鐘車程。(高雄市都發局提供)

高雄市都發局長吳文彥表示，去年因烏俄戰爭等影響造成全球營建市場原物料波動，及央行數度升息，致整體不動產及金融市場環境影響，投資氛圍趨於保守。另疫情也導致營建業缺工缺料短期無法緩解等因素下，機20公辦都更第一次招商流標，經依市場狀況重新檢討評估招商條件與試算財務分析後，單元1由62.22%調升至69.74%；單元2由61.72%調升至68.77%，符合市場行情。

左營機20位於左營區大中二路與民族一路交叉口，占地約1.8 公頃，全部為公有土地，原為水肥廠，現況部分為綠美化空地及養工處四維養護大隊辦公使用。

距離高雄榮總醫療園區500公尺，步行5分鐘可到達，且5分鐘車程亦可抵達高鐵左營站、國道交流道鼎金系統及漢神巨蛋、義享天地商圈，區位相當良好。

原公告市府採全額分期領取權利金，本次改為分配更新後房地，加速公有資產活化利用。(高雄市都發局提供)

此外，台積電位於楠梓園區的高雄廠預定2024年開始營運，機20都更基地距台積電高雄廠只有10分鐘車程，未來將是適合的企業安家地點。

高市都發局表示，機20公辦都更全區劃設單元1及單元2二塊基地，各約7,077平方公尺，預估引進民間投資超過120億元。全區市府規劃引入社區型日照機構、工務局辦公大樓及183戶社會住宅等公益設施，並於基地北側劃設0.4公頃公園與廣兼道用地，由實施者負責興建開闢。

第2次公告招商除了調升共負比底價外，並把申請人財務能力資格放寬、申請都更容積獎勵項目放寬，以及整體營建完工期限放寬，因應營建市場現況，由開工後5年放寬至開工後6年完工，另實施者興闢公共設施之年期可與全案同時完工。

特別的是，都更後權益分配方式改為分配房地，原公告市府採全額分期領取權利金，本次改為分配更新後房地，除加速公有資產活化利用，創造市府的資產價值，亦減輕實施者初期投入資金與房地銷售壓力。(記者張雅雲/高雄報導)