俄羅斯反對派人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）今天表示，他堅持自己的所有政治聲明，包括反對俄羅斯進攻烏克蘭，這使他面臨高達25年徒刑。

卡拉姆扎提到他反對進攻烏克蘭以及反對總統蒲亭（Vladimir Putin）一事，表示：「我堅信我所說的每句話，讓我今天遭到監禁的每句話。」

他在法庭上最後表示：「我不僅不為說過的任何一句話感到懊悔，我還感到自豪。」卡拉姆扎所言公布在記者維涅迪克托夫（Alexei Venediktov）的通訊軟體Telegram頻道上。

41歲的卡拉姆扎遭控犯下叛國罪、散布俄軍不實訊息等多項罪名。

卡拉姆扎說：「我只怪自己一件事。我沒能讓民主國家的同胞和政治人物相信當前克里姆林宮政權對俄羅斯和全世界構成的危險。」

受過西方教育的記者卡拉姆扎是已故反對派領袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的密友，涅姆佐夫2015年在克里姆林宮附近遭擊斃。

卡拉姆扎說：「我對涅姆佐夫領我進入政壇的事實感到驕傲。我希望他不會以為我恥。」

蒲亭去年揮軍進攻烏克蘭以來，加強打壓國內異議聲音，卡拉姆扎備受矚目的審判是最新一起案例。

法新社報導，檢察官尋求判處卡拉姆扎25年徒刑。

判決預料17日出爐，但卡拉姆扎說：「我知道我的刑期…這是現在在俄羅斯不保持緘默的代價。」

卡拉姆扎自稱因自身的政治活動在2015年和2017年遭毒害，但他仍持續長期待在國內。

他的律師普羅科洛夫（Vadim Prokhorov）表示，他在獄中的情況惡化。

卡拉姆扎還說：「我知道總有一天，籠罩我們國家的黑暗終將消散。」

「屆時戰爭將被稱為戰爭，煽動並發動這場戰爭的人將被視為罪犯，而不是那些試圖阻止戰爭的人。」

根據路透社，俄羅斯去年2月派出數以萬計俄軍全面入侵烏克蘭以來，俄國實施全面暫時審查法律，這些法律被用來讓整個社會的異議人士噤聲。

「敗壞」軍隊名聲目前可判處高達5年監禁，故意散播有關軍隊的不實訊息可處15年徒刑。

今天稍早，數十名俄羅斯記者和維權人士呼籲當局釋放卡拉姆扎，說卡拉姆扎受到的指控毫無根據，且出於政治動機。這些人多半已逃離俄國。

莫斯科當局並未立即對這封信做出回應。當局將這封信件的署名人視為渴望國家在戰場上戰敗的叛國者。