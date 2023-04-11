晶圓代工龍頭台積電昨(10)日公布3月營收新台幣1454.08億元，創下17個月新低，累計第一季合併營收5086.33億元，季減幅度達到18.7%。資深分析師王倚隆（老王）則在臉書粉專發文表示，從台積電財報來看，顯示台積電面臨客戶的砍單情況比之前預期得還要嚴重。

王倚隆在臉書粉專「王董的大盤籌碼」發文指出，台積電3月營收年減高達15.4%，這是四年來首次看到年減的數字，也是17個月以來新低，整體第一季營收換算台幣僅約有5086億元，若以公司先前發表的財測區間175~167億美元來看，實際營收是遠遠落在財測低標位置，甚至是略為跌破財測區間。

王倚隆進一步表示，上述財報說明台積電可能面臨到客戶的砍單情況，比之前預期得還要嚴重，他提醒，雖然很多科技股都在第一季反彈大漲，但是實際的消費電子市場卻尚未回溫。

台積電下週四即將召開法說會，王倚隆提醒需觀察，公司是否會因為第一季營收低於低標，而改變先前一月法說對於下半年復甦的看法，這些將是法人聚焦的重點。

台積電首季營收低於預期，工商時報分析指出，主要還是因為新台幣兌美元匯率影響。加上第一季終端市場需求低迷，中國疫情解封未能明顯帶動需求回升；此外，台積電第一季7奈米家族產能利用率快速下滑，5奈米家族客戶減少投片，部分客戶也因為季底作帳，要求晶圓投片或出貨延後到第二季，這些都對台積電營收造成影響。