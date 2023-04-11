昨晚高雄夜空突然有無人機展演，被不少民眾目擊拍下。其實這是高市觀光局首度針對郵輪旅遊團祭出200台無人機迎賓表演，郵輪上的旅客也紛紛打卡分享，提升高雄國際能見度。觀光局長高閔琳指出，光這艘郵輪就帶來破千名旅客，1天帶入約1200萬觀光產值。

高閔琳指出，「名勝世界壹號」4月4日起，以高雄、香港作為雙母港對開航班，目前屬於試營運階段，今年度預報到靠高雄達122艘次，當日入境遊客超過1000人，以郵輪母港的操作模式，入境旅客每人平均創造的產值大約385美元（折合台幣約1.2萬元），更為高雄帶來約新臺幣1200萬元觀光產值，顯見郵輪確為推動觀光產業復甦的重要火車頭。

高市觀光局祭出無人機表演迎接千人郵輪客，圖型為高流中心。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局為創意行銷大型旅遊團體來高雄，去年宣布與實踐大學共同合作，結合產官學界資源，領先全台推出無人機迎賓表演服務，更曾吸引東南亞萬人團體來高辦理獎勵旅遊。

高閔琳指出，這次高市為爭取同樣可帶來大批遊客的郵輪，開闢新航線並以高雄為母港，特別祭出無人機表演1次作為獎勵，作為吸引郵輪商靠港之重要誘因，也讓高雄國際觀光，藉由郵輪國際航行時宣傳擴散。

高市觀光局祭出無人機表演迎接千人郵輪客。（柯宗緯翻攝）

名勝世界郵輪總裁吳明發昨晚率同仁與乘客一起在甲板上欣賞演出，看著200架無人機緩緩升空，排列出名勝世界壹號（Resorts World One）、歡迎蒞臨高雄（Welcome to Kaohsiung）等字樣，以及高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、郵輪伴隨海浪波動起伏等圖型，演出極為生動。他直說，非常感謝高市觀光局提供的無人機表演，也感受到市府力推郵輪觀光的用心。

高市觀光局祭出無人機表演迎接千人郵輪客，圖型為高雄港旅運中心。（柯宗緯翻攝）

觀光局說明，這次名勝世界壹號採雙母港作業模式，自4月起定期靠泊高雄港，逢周一及四將自高雄出發至香港，自由行旅客除可原船返回外，也可採船去機回、機去船回的Fly Cruise多元模式，彈性安排旅遊行程。此外，逢周日及周三自香港上船的旅客，也將帶來國際觀光商機。

觀光局指出，雙母港的操作可吸引國內外旅客至高雄觀光並住宿，除港澳人士搭乘郵輪入境高雄帶來觀光效益外，也期待外縣市的旅客來高雄觀光並住宿，再搭乘郵輪的集客綜效。