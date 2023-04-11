金泰孝今天上午出發訪美，在仁川國際機場接受媒體訪問表示，韓美國防部長今早通話達成上述共識，但因情報外洩屬美國國內問題，將由美方司法部調查來龍去脈及可能的幕後黑手，預計可能花費相當時間。

金泰孝也說，韓美同盟包括情報領域，目前持續擴大在情報活動上緊密合作，藉著這次事件，雙方信賴關係更加鞏固，也考慮強化雙邊合作系統。媒體詢問此事是否可能為4月下旬韓美峰會帶來變數，金泰孝回應「不可能造成影響」。

韓國總統尹錫悅26日將至華府進行國是訪問，美國總統拜登（Joe Biden）同日將與尹錫悅會談，討論朝鮮半島情勢、尖端技術、經濟安保、人文交流等議題。這是尹錫悅去年5月上任以來第三次與拜登會面。

韓國總統辦公室今天也就美國監聽傳聞發表官方立場，指出位於龍山的新總統辦公室原為軍事設施，防竊聽、監聽系統比過去總統府所在的青瓦台更強化，並透過綜合保安系統與專責人員實施「固若金湯保安」，比起過去總統辦公室、秘書室、安保室分散的青瓦台更安全。

多家美國媒體之前報導美國情報單位機密文件外洩，包括烏克蘭戰況分析與對韓國等盟邦的監聽分析，報導提到文件曝光時任韓國國家安保室長金聖翰與外交部官員3月的對話，以及韓國政府考慮是否向烏克蘭提供武器等討論。

韓國政府立即否認考慮對烏克蘭提供武器，強調不提供殺傷性武器的立場不變，金聖翰也表明部分報導內容不屬實。