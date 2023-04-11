另一方面，中國人民銀行11日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日開展人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。據此計算，11日小幅淨投放30億元。

據路透統計，本周逆回購到期總額僅290億元，其中10日和11日各到期20億元，13日和14日分別到期80億元和170億元，12日無到期。