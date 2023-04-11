在全球高通膨環境下，美國聯準會雖然料將持續升息，但韓國卻已加入澳洲與印度行列，暫停升息循環。外界預期韓國這波緊縮周期應該將近終點。
韓國通膨3月已降至4.2％的一年最低水平，儘管尚未達到2％目標，但由於對抗通膨已不再是當務之急，韓國央行認為若持續升息，反造成經濟與金融沉重負擔，因此使得央行內部鴿派抬頭，決定凍結利率。
儘管通膨仍處高位，但面臨經濟趨緩與金融不確定升高，韓國央行周二依然如市場預期，維持7天期附買回利率在3.5％不變，這是該央行連續第二個月利率決策按兵不動。
在全球高通膨環境下，美國聯準會雖然料將持續升息，但韓國卻已加入澳洲與印度行列，暫停升息循環。外界預期韓國這波緊縮周期應該將近終點。
韓國通膨3月已降至4.2％的一年最低水平，儘管尚未達到2％目標，但由於對抗通膨已不再是當務之急，韓國央行認為若持續升息，反造成經濟與金融沉重負擔，因此使得央行內部鴿派抬頭，決定凍結利率。
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