在全球高通膨環境下，美國聯準會雖然料將持續升息，但韓國卻已加入澳洲與印度行列，暫停升息循環。外界預期韓國這波緊縮周期應該將近終點。

韓國通膨3月已降至4.2％的一年最低水平，儘管尚未達到2％目標，但由於對抗通膨已不再是當務之急，韓國央行認為若持續升息，反造成經濟與金融沉重負擔，因此使得央行內部鴿派抬頭，決定凍結利率。