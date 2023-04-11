新浪財經報導，盤面上，A股券商股早盤強勢衝高，興業證券、東方證券雙雙拉升漲超5％，信達證券、湘財股份、國盛金控、廣發證券等紛紛走揚。
另一方面，香港恒指11日開高1.16％，報20,566.59點，恒生科技指數漲0.93％。龍湖集團漲逾5％，商湯漲8.7％，理想、小鵬汽車漲超3％，阿里巴巴漲2.5％。稍後，恒指盤初漲超2％，恒生科技指數漲1.5％。
陸港股市11日開盤上揚，其中，滬指開盤報3,317.08點，漲0.05％。深成指開盤報11,866.35點，跌0.05％。創業板指開盤報2,449.27點，漲0.24％。
新浪財經報導，盤面上，A股券商股早盤強勢衝高，興業證券、東方證券雙雙拉升漲超5％，信達證券、湘財股份、國盛金控、廣發證券等紛紛走揚。
另一方面，香港恒指11日開高1.16％，報20,566.59點，恒生科技指數漲0.93％。龍湖集團漲逾5％，商湯漲8.7％，理想、小鵬汽車漲超3％，阿里巴巴漲2.5％。稍後，恒指盤初漲超2％，恒生科技指數漲1.5％。
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