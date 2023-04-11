從2月加入P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人後，林書豪場上表現精彩，上周主場兩場賽事平均貢獻25分、10.5助攻及7.5籃板，和台北富邦勇士一戰並有準大三元成績，也以11場出賽就達成百助攻里程碑創聯盟最快，榮膺上周賽事單周MVP，是他加入PLG後第4次獲得單周MVP肯定。

鋼鐵人目前4連勝，是隊史首次4連勝，林書豪不斷歸功團隊合作，大家努力在場上找到更好的方式爭取勝利，他在單周MVP票選中拿到最高的1564票，其次是桃園璞園領航猿外援沃許本623票，台北富邦勇士張宗憲339票第3。

除了單周MVP，林書豪也是3月單月MVP，鋼鐵人在他加入前戰績2勝17敗且連敗中，他加入後球隊除了生病缺席兩場鋼鐵人1勝1敗，在他出賽的11場球隊打出了8勝3敗，且沒再連敗，目前戰績11勝21敗，距離12勝20敗排第5的新竹街口攻城獅，以及14勝19敗排第4的福爾摩沙台新夢想家勝差不多，在例行賽還剩8場的情況下，仍有機會爭取前進季後賽。