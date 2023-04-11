我國駐巴西聖保羅辦事處的王姓組長，今年三月上旬於當地墜樓身亡，疑似是生前遭到上司職場霸凌，以及與高額官邸修繕費用核銷有關。而辦事處長馮光中則對外表示，王組長長期患有憂鬱症才輕生，不過對此王組長的家屬今（11）日在國民黨立委王鴻薇、台北市議員應曉薇的陪同下，再度出面召開記者會，除了出示三年來王組長於台灣的就醫證明「完全沒看過身心科」外，也公開巴西當地醫院的信件回覆，直指工作對王組長帶來相當大的精神傷害。

王組長的太太表示，丈夫生前遭到惡意污衊，「人間無處喊冤，所以他只好找上帝深淵。」王太太說，丈夫為了證明自身清白，不惜粉身碎骨、以死明志，身為妻子的他勢必得替丈夫捍衛清白，不怕受傷代夫出征，也希望外交部以及社會各界，能夠替丈夫討回人間公道。

應曉薇表示，王組長在巴西聖保羅辦事處長期受到處長霸凌，在工作上幾乎事事都被刁難，就連辦事處同仁都說處長遭受到抹黑以及侮辱，甚至還偷偷提供資料給家屬及議員，「可是你馮光中竟然說王組長長期且天生有憂鬱症，所以才導致輕生，根本就是在說謊。」應曉薇說，王組長在前往巴西就任前並無身心相關疾病，而是就任後遭到長期霸凌才看心理醫生。

應曉薇出具三年來王組長於台灣的相關就醫紀錄，直指馮光中所謂「長期、天生患憂鬱症導致輕生」的說法根本是在說謊。此外應曉薇也公布與巴西當地醫院的相關信件來往內容，醫院方面直指王組長的心理狀況，一則因為與妻子長期距離遙遠，二則因為工作方面受到壓力而有所影響，而內容中也明述「其中工作來源顯然對王組長造成更大的心理傷害」。

王組長的妹妹也直言，哥哥為人個性開朗，年輕時就考上外交官，在外交部服務超過30年，是個非常喜歡交朋友的人，與同仁不僅常常出去玩，也時常在家中聚餐，「不敢相信也沒辦法相信，哥哥會因為憂鬱症而輕生。」她表示，聖誕節與農曆新年期間都有與哥哥通過電話，也有收到他開心出去玩的照片，無法想像其會因為優鬱症輕生。

王鴻薇說，對於王組長的家屬來說，要的就是一個真相與公道，「到底王組長在當地受到怎麼樣的對待，最後在驚訝、難以置信的方式消失生命？」王鴻薇質疑，自己上週在立法院也以此質詢過外交部，當時外交部也允諾會提供包含官邸修繕費用的核銷，以及王組長過世的相關調查報告。結果外交部此時卻臨時改口，表示案件交由政風處調查，相關內容尚待釐清。

王鴻薇強調，王組長已經無法為自己申冤，但他沒也做的事情一定要還他清白，不能讓他死不瞑目。王鴻薇說，王組長是優秀的外交官，第三度派駐國外，之前都沒有這樣的狀況，為何現在要以死明志？外交部不能這樣對待優秀外交官，必須得在短時間內還家屬一個公道，不能再以「拖字訣」面對。

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