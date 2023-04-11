國民黨今指出，近期最新民調指出，多數民眾認為台灣應與美國和中國大陸保持平衡，並有過半數民眾支持九二共識作為兩岸對話交流基礎。副發言人呂謦煒表示，國民黨堅持穩健務實的「2D」戰略，在堅持深化國防實力、堅守中華民國立場的同時，也透過兩岸對話交流為台灣人民爭取最大利益，積極守護區域和平。

近期中共因不滿蔡英文總統訪美會見美眾院議長麥卡錫，一連3日進行台灣海峽和台灣北部、南部、台灣以東海空域組織環台戰備警巡與「聯合利劍」演習，國防部則實施驅離與警戒監控，啟動備戰演練以捍衛海疆安全。

呂謦煒表示，感謝國軍弟兄姐妹為守護中華民國所作的努力，國軍是台灣民眾的最堅強後盾，國民黨並不樂見任何傷害兩岸和平與危及區域穩定的舉措，今日朝野立院黨團也共同發布聲明譴責、抗議軍演的武力恫嚇，國民黨絕對堅定力挺國軍捍衛中華民國、維護民主自由、守護區域和平的辛苦付出。

呂謦煒指出，兩岸雖有對立態勢及不同意見，不過從小三通開放客運中轉、兩岸直航航點復飛、到馬英九前總統訪陸時在大陸表明中華民國存在事實的多項正面突破，可見兩岸之間的歧見並非只能透過軍事對抗方式解決，兩岸之間的人員往來與交流對話，也將有利於區域局勢的和平穩定和兩岸人民的最大利益。

呂謦煒質疑，反觀民進黨政府雖然上到總統蔡英文、下到陸委會主委邱太三，都一再呼籲兩岸對話，但是做不到就是做不到，只好吃不到葡萄說葡萄酸，對積極主張或實際從事兩岸交流的單位或個人極盡抹紅之能事，更因其缺乏兩岸溝通管道，而招致兩岸兵凶戰危的苦果，甚至就連中共飛彈飛過台灣人頭頂上，民進黨更只會當鴕鳥，說飛彈飛過的是太空不是領空，執政者不僅不負責任，更誆騙欺瞞台灣人民。

呂謦煒強調，國民黨的「2D」戰略，在堅持厚植國防實力、捍衛中華民國尊嚴的同時，積極以對話取代對抗，交流取代交惡，降低兩岸的敵意對抗、提升兩岸的善意循環，避免局勢走向動盪不安，從根本防止戰爭的發生，是一套能夠守護和平、守護台灣、守護中華民國，有利區域局勢安定的務實策略。