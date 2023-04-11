藝人廖家儀當年以「環球中華小姐」冠軍光環出道後，跨足電視劇、廣告、主持等領域，2009年她嫁給香港太古集團總裁陳世傑，育有2子1女，回歸家庭生活。 近來她為了拍攝本土劇，重返台灣演藝圈，還參加「歐洲宮廷式生日趴」，凍齡美貌一出驚豔四座。

廖家儀近日遭美女主播劉盈盈「出賣」近照，她震驚表示：「好久不見的中國小姐冠軍，廖家儀怎麼可以保養的這麼好？完全看不出來是三寶的媽！今晚的她，『重操舊業』又會主持又會跳舞，歌聲也好厲害，實在是『寶刀未老』唱作俱佳，著實讓我大開眼界」。

從曝光中的照片中來看，廖家儀穿著黑色細肩帶露香肩，皮膚水嫩有光澤，絲毫不見歲月的痕跡，身材宛如妙齡少女纖細，對著鏡頭露出甜美微笑，超凍齡美貌驚翻不少網友。

事實上，廖家儀雖然年紀輕輕便奪得選美冠軍，但她的原生家庭並不美滿，父親愛酗酒還有暴力傾向，父母離婚後，廖家儀的監護權歸給媽媽，自高中畢業，她心血來潮報名環球小姐選拔，憑著漂亮的臉蛋、氣質和才藝脫穎而出，一舉拿下冠軍及演藝圈的門票，人生開始有大逆轉。