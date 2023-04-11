嘉義市鐵路高架化工程正在進行中，2021年2月在嘉北車站往南、鐵軌西側發現「台斗坑疑似遺址」，經考古團隊持續開挖，除遺址文物外，目前共計發現13處人骨，有兩具完整遺骨已完成初步分析研究，其中一具人骨左下顎門犬齒上半有染色現象、偏紅棕色，疑似是咀嚼檳榔遺留下的痕跡。

交通部鐵道局另已委請南科考古館進行體質人類學研究，目前已完成2具人骨之整飭與研究。（南科考古館提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市文化局文化資產科表示，台斗坑疑似遺址距今2500至2700年前，目前共計發現13處人骨，保存狀況及部位不一，其中有5具狀況較佳，具有研究價值，交通部鐵道局另已委請南科考古館進行體質人類學研究，目前已完成2具人骨之整飭與研究。

文資科說，據南科館形態學研究分析資訊，目前完成的2具人骨，其中1具人骨可能為35歲男性，另一具人骨年齡大約20歲，但性別無法判斷。其中，35歲男性骨骸因雨水沖刷，頭骨保存狀況甚差，因此此次台斗坑遺址出土人骨是否具有親緣關係，尚待釐清。

南科館形態學研究分析資訊，目前完成的2具人骨，其中1具人骨可能為35歲男性，另一具人骨年齡大約20歲。（南科考古館提供／呂妍庭嘉義傳真）

本案計畫主持人林秀嫚表示，透過人類與動物骨骸遺留的骨膠中的原碳、氮同位素組成分析，可推論史前之攝食習性資訊，所以南科館也將上述兩具人骨碎骨樣本送至美國BETA實驗室進行碳氮同位素分析，但樣本本身骨膠原保存狀況不佳，經美國BETA實驗室檢測後，並未得出任何結果，所以相關台斗坑史前人可能的攝食習性，有待出土其他人骨或其他考古證據後，再來提供可能的線索。

另外，報告書也指出，本案男性人骨的脛骨末端有蹲距面的存在，說明台斗坑史前人可能有進行蹲下來相關的活動，另一具人骨左下顎門犬齒的上半有染色現象、偏紅棕色，疑似為咀嚼檳榔遺留下的痕跡。

文資科表示，目前台斗坑還在開挖中，種種關於台斗坑遺址史前人的生活樣貌的推論，將待相關考古發掘的證據與研究逐步出爐後，才能進行佐證。