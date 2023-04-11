一名66歲男子長期有三高問題，某日晚上突然左臉麻木、嘴角歪斜，急診醫師原以為男子腦中風，但檢查發現，並非因腦血管異常，男子之後到神經科檢查才得知是帶狀疱疹病毒引起的顏面神經麻痺。醫師表示，顏面神經麻痺發生原因眾多，若是因帶狀疱疹病毒引發，患者日後可能會持續有劇烈抽痛感。國內9成的成年人體內都藏有此病毒。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，顏面神經麻痺又稱為「貝爾氏麻痺」，是一種急性顏面神經發炎，好發於春、秋季，任何人都可能發生，原因多與病毒感染有關，其中以帶狀疱疹病毒引起者最為複雜。

黃啟訓表示，帶狀皰疹是由水痘病毒引發的疾病，由於台灣的水痘疫苗是自2004年起免費提供嬰兒施打，因此台灣於1960~1980年代出生的戰後嬰兒潮未施打過水痘疫苗，90%者曾得過水痘，此病毒會永久潛伏於在人體神經節內，當人年紀漸長或免疫力下降時，該病毒就可能復發，「由於抽痛感會不斷反覆發作，且十分劇烈，連嗎啡都無法緩解，只能透過治療癲癇的藥物（如普瑞巴林）來減輕病患痛苦。」

他提醒，由於帶狀皰疹病毒對人體健康與心理傷害極大，建議年滿50歲者可自費施打帶狀皰疹疫苗，預防勝於治療，且帶狀皰疹症狀常讓人極度不適，常會引發憂鬱症等精神疾患，即使治療的效果也未必佳。