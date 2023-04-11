葉宇真表示，就基本面分析，中國內需回溫，製造業與服務業PMI同步重返擴張，3月官方製造業採購經理人指數（PMI）雖降至 51.9，但非製造業 PMI 升至 58.2，三大指數連續第三個月處於擴張區間，顯示經濟穩步回升。「穩經濟」政策效應進一步顯現，加上企業加快復工復產腳步，經濟持續回升，進而帶動製造業、服務業持續復甦回升。在政策面上，中國於兩會已落幕，政府工作報告延續去年中央經濟工作會議的基調，繼續強調恢復並擴大消費、增加居民收入；國家發改委也宣示，有信心、有能力保證今年促消費措施落實，在全年GDP5%左右的增速中讓消費作出更大貢獻，消費產業堪為中國國家發展的重中之重。

葉宇真指出，就資金流向來看，海外經濟增長放緩，中國是少數提前見到經濟落底回升的市場，今年外資流入趨勢不會改變。從年度視角觀察，2018年至2021年期間外資全年流入規模基本在2000-4000億人民幣之間，2022年僅流入900億人民幣，今年第一季尚未結束，已流入1500億人民幣，超越2022年全年水準，可看出外資看好A股的熱度，但對比歷史外資流入金額仍有空間；同時，境內公募基金也有望因為投資者情緒修復，成為接棒外資的重要資金，在內外資金同步挹注下，A股漲升行情看俏。