來往基隆市大武崙到台北市南港轉運站的國道客運9026相關爭議持續延燒，基隆市長謝國樑11日上午表示，為解決安樂區民眾在上班尖峰時間上不了車的情況，市府將向公路總局提出路線分流建議，解決市民上班尖峰時刻的問題。

謝國樑表示，現階段的9026路線，自基金三路的基隆市界起站，經基金公路轉往麥金路上國道1號，開往南港。基隆端的站點多達20站，常導致後半段的乘客因為客滿上不了車。

為此，謝國樑表示，市府將向公路總局提出建議，將9026路線分為A、B兩線，A線由基隆市界出發，行經基金公路到武嶺街口，就轉向國道3號開往台北市區。B線則由忠聯倉儲出發，經基金公路及麥金路，接上國道1號開往台北。

謝國樑認為，如此一來便能分流安樂區的乘客，不僅讓前半段站點的民眾，不用搭著公車繞行基金路及麥金路，節省通勤時間外，同時也能夠讓後半段站點的乘客能夠更輕易搭上公車通勤；更能夠進一步提升客運業者的車輛周轉效率。

但相對來說，若9026路線分流成兩條不同的路線，以目前營運業者福和及皇家客運的現況，勢必需要較目前更多的車輛及司機才能夠保證班次的營運。但目前現有的9026路線還需要包括國光、統聯、首都、大都會等業者支援，才能勉強滿足運能。

對此，謝國樑表示，日前立法委員蔡適應提出了開放第二家業者參與經營9026路線，也獲公路總局原則同意。在這樣的前提下，可以透過尖峰時間分線經營方式，讓上班尖峰時刻的安樂區民眾，能夠更方便通勤。

謝國樑表示，基隆市政府將具體向公路總局提出這樣的建議，並且將於4月下旬拜會公路總局，商談國道客運9026的相關問題。