民眾黨立委陳琬惠日前揭露民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱在高雄旗山違法興建豪宅，再爆出去年民進黨全國黨代表李壯展、高雄市政府前市政顧問林鶴堯違建豪宅。陳琬惠、民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨今天前往監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查是否有人濫權護航，呼籲監委無懼權勢，徹查到底，不能讓民進黨完全執政成為完全腐敗。

陳琬惠說，陳啟昱、李壯展與林鶴堯等人都是綠營在高雄的重要人物，除了陳啟昱曾任陳菊市府的副市長，李壯展與林鶴堯都是民進黨全國黨代表，家族政商關係良好。

陳琬惠表示，從上周開始，陳啟昱農地上所蓋的相關建物農舍揭露後，高雄市政府快速開罰單10萬元，李、林這兩塊地都在陳啟昱土地旁，她已查過，不管農舍、建物通通沒登記，遭一戶罰10萬、限3週拆除，昨天李、林兩人表示將自行拆除。

陳琬惠認為，在地方上附近居民，都知道建物已存在好幾年時間，難道高雄市政府完全都不知道？若非靠勢有人撐腰護航，這些綠營權貴怎敢公然藐視法律？ 陳琬惠表示，今天對高雄市政府提出檢舉，希望監察院好好查，過程中到底有沒有人包庇、護航，還是監察院長陳菊曾去過陳啟昱住宅作為座上賓，所以不敢查？

她呼籲，此事絕對不能因為罰10萬加上陳啟昱退黨就想水過無痕，希望監察委員能無懼權勢，徹查到底，不能讓民進黨完全執政成為完全腐敗。

楊寶楨說，現在看到高市府試圖想切割，稱李、林黨代表會限期拆除，然後就沒事？現在抓出來的到底是否只是冰山一角？

楊寶楨表示，綠營豪宅蓋在農田上已非第一次，2011年蘇嘉全就曾有歐式豪宅被發現，因為選舉關係，稱趕快處理、捐做公益，然後就沒事了嗎？民進黨清廉、勤政、愛鄉土的主張簡直淪為笑話。

楊寶楨說，綠色執政的腐敗與傲慢早就是公開的秘密，陳啟昱、李壯展與林鶴堯等人仗著權勢集體違法，還以為神不知鬼不覺，真的是吃相難看，監察委員應該硬起來好好查，不能因為監察院長陳菊都是陳啟昱豪宅的座上賓，就不敢查；民眾要知道的是真相，若是一般老百姓，違建就查很快、拆很快，難道綠營權貴有黨證就沒關係？