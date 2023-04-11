現代人健康意識抬頭，越來越多人喜歡吃優格，營養師張語希指出，優格對身體好處多，可以抑制食慾、維持身材、緩解憂鬱症、提高新陳代謝，還可預防骨質疏鬆，不過她要大家小心陷阱，「希臘優格」比起傳統優格脂肪更低；「希臘式優格」則有許多隱藏的熱量來源。

張語希在臉書發文指出，優格是乳製品的一種，由原料生乳經巴氏殺菌後，接種活性乳酸菌製成的一種「凝態發酵乳」。優格好處多，可以增加飽足感，減少對加工品的渴望；專有的酶抑制劑和氨基酸可幫助身體燃脂。

優格中益生菌可以增加大腦化學物質，緩解憂鬱症；蛋白質含量高，可使新陳代謝提高5％。優格也是鈣質、蛋白質、鉀等營養素補充很好的來源，且乳糖不耐症族群也可以食用。

張語希指出，在優格種類中，希臘優格和希臘式優格是人氣相當高的2種優格，不過「只差1個字，卻是天差地遠的2種食物。」希臘優格是將優格通過布或紙濾去乳清後的產物，黏稠度介於優格和起司之間，比起傳統優格有更好的口感，且脂肪較低；在脫乳清過程中也除去了部分乳糖，因此糖和碳水化合物含量也相對較低，是減肥族的好選擇。

張語希指出，希臘式優格是將希臘優格的脫乳清程序，由加入「增稠劑」或「鮮奶油」取代，打造仿希臘優格濃郁綿密的口感。她建議民眾購買時可以留意成分表，鮮奶油、洋菜膠、刺槐豆膠、果膠等增稠劑，都是不必要的加工品及熱量。

張語希表示，每天攝取3份優格（約300至350毫升）最佳，搭配水果、堅果一起吃當早餐，就是一份沒有負擔的輕食；除了早上之外，晚上睡前肚子餓也可以吃優格，她親自實驗「連續5天晚上吃優格，隔天一早起來都很順暢。」