民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚接獲家長投訴，敦化國小合唱團被邀集參加校外單位的MV錄製節目，成為中國福建廣電2023年春節晚會的節目，家長卻不知情，十分荒謬、傻眼。他們痛批，北市學生淪中共統戰工具，台北市長蔣萬安是是怠忽還是刻意配合？教育局回覆，原則上學生交流活動應定義在學術交流，受誤解並非校方本意。

簡舒培、陳賢蔚表示，陳情民眾的孩童是敦化國小合唱團成員，去年底接到學校通知，電視台邀請合唱團參與MV拍攝，並於今年1月12日於校園内拍攝，沒想到卻成為中國福建廣電2023年春節晚會《南北大歡聚 兩岸小圍爐》的節目，家長、孩童完全不知情，看到十分傻眼，非常慌謬。

民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚批評，敦化國小合唱團表演的表演被剪輯為中國福建廣電2023年春節晚會，孩童淪為統戰工具，教育局卻沒有掌握。（劉彥宜攝）

簡舒培解釋，敦化國小合唱團應邀合唱的歌曲《我們同唱一首歌》，是2022年知名歌星蕭敬騰配合央視春晚表演的歌曲，當時引起網友撻伐，除陸委會定調為「統戰歌曲」外，還建議台灣藝人不宜助中共統戰。

陳賢蔚補充，MV製作單位在提供的樂譜滿是簡體宇，在福建廣電春晚節目單上的介紹，製作單位又刻意找廈門六中合唱團、台北市敦化國小合唱團和河北省馬蘭花兒童合唱團一同唱統戰歌曲，敦化國小合唱團被標註為「以歌聲跨越海峽兩岸，共此團圓時刻」，顯然是透過兩岸合唱團合作的包裝，把兩岸孩童當成統戰工具。

簡舒培質疑，教育部規範學校與中國進行交流必須回報，然依教育局提供「本市公立各級學校2021年1月1日至2023年2月1日與其他國家、中國大陸合作情形」，資料內沒有敦化國小合唱團，代表教育局毫無掌握，蔣萬安甫上任，學童就淪為中共大外宣的工具，配合中國大陸領導人習近平說過的要「從學校抓起」、「從娃娃抓起」。

簡舒培砲轟，蔣萬安祖父蔣經國曾宣示漢賊不兩立，但蔣萬安任內卻對中共統戰開大門，讓中國長驅直入？是怠忽不作為還是刻意配合？「你（蔣萬安）同意中共進入我們的校園，抓起我們的娃娃，成為習近平的統戰工具嗎？」

簡舒培要求，學校與中國可以進行正常學術交流，與中國交流不用太擔心但一定要設防，教育局必須協助把關，統一檢視SOP訂出辦法。陳賢蔚提醒，除學校方面必須有規範、審查標準，也要尊重當事孩童和家長，讓家長知道影片用途。

教育局副局長陳素慧回應，此事屬學生交流活動，校方知道邀請後有針對歌詞部分與福建廣電做溝通討論，也詢問過家長意願才進行交流活動，因為透過電視台拍攝導致部分畫面被剪輯，容易造成誤解，並非學校本意。原則上學生交流活動應定義在學術交流，也會再和校方重申學校受邀活動的作業原則。