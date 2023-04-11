高山湖泊「七彩湖」位於花蓮縣萬榮鄉、南投縣信義鄉交接處，布農族視為「聖地」，近年體驗及見證七彩湖美景的人車相繼入山，不料近日有吉普車隊開到七彩湖畔露營，沿路輾壓箭竹林破壞自然生態，離譜行徑舉被網友怒轟「嚴重破壞山林生態，可惡的老鼠屎！」花蓮林區管理處今天予以強烈譴責，已涉嫌違反《森林法》跟毀損等罪嫌，將派員前往蒐證，移請警方偵辦。

布農族聖地「七彩湖」位花蓮縣、南投信義鄉交界，自然美景吸引山友探訪。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真

位於海拔2980公尺的七彩湖，是台灣知名高山湖泊，也是丹大野生動物的重要棲息環境，想一睹七彩湖之美必須申請入山證，且通往七彩湖的丹大林道，因日前山區大雨出現落石、道路坍方，一直到3月31日才重新開放申請，不料重新開放入山還不到10天，就傳出有吉普車隊上山搞破壞。

吉普車闖箭竹林，挑戰車輛性能、耍帥，涉嫌違反《森林法》及毀損等罪。（翻攝臉書《登山通報站》）

根據臉書《登山通報站》民眾分享的畫面，看到吉普車隊進入七彩湖後搭營野炊，有吉普車疑似抄近路，直接輾壓箭竹筍林，當事人事後雖道歉，但畫面被PO上網，網友開轟說「一堆垃圾！沒能力爬山就不要開車上來踐踏高山的環境」、「嚴重破壞山林生態，可惡的老鼠屎！」。誇張行徑也讓山友氣憤不已。

花蓮林管處副處長王怡靖對此行為深表痛心遺憾外，並強力譴責破壞山林行為，因吉普車輛有行駛於箭竹林地情形，涉有損害森林植物及違反刑法毀損罪責事項，林管處將會將相關資料移請保七警方協助偵辦外，另即將派員前往蒐集證據以利後續究處事宜。

花蓮林管處說，七彩湖地區是林務局經管的林班地，也是布農族傳統聖地、太魯閣族的傳統獵場。了解到高山環境受到遊憩壓力產生的破壞，林管處也與部落族人有共識擬定有效政策保護措施，共同維護珍貴的高山湖泊生態，也希望民眾以尊重原住民傳統文化、友善生態環境的態度，共同珍惜山林資源。