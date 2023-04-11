不少小動物會鑽到車底或引擎蓋裡取暖，一名男網友表示，無意間看到一台轎車的右車頭燈內，有隻疑似死亡的老鼠，讓他超震驚，到底怎麼跑進去的？將其拍下PO上網後，3千名網友也看傻，直呼老鼠死掉的味道很可怕，臭味會殘留在車內很久，也有內行人認出是賓士車，還說老鼠進出位置，可能是車頭燈後的防水蓋。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張照片，只見一台轎車的右車頭燈內，躺了一隻老鼠，看起來已死亡，原PO驚呼，老鼠到底怎麼跑進去的。

圖文曝光，引發3千網友關注，「米奇掛了？」、「車內味道，應該會讓你暈倒」、「老鼠死掉的味道很噁心，太可怕」、「我覺得打開車門應該臭爆，那個臭味會殘留很久」、「隔著螢幕都能聞到味道了」、「牠到底怎麼進去的」、「這台車不要了」、「這味道一定很濃」。

留言中也有專業網友認出轎車是Benz Vito，老鼠可能是從防水蓋位置進到車頭燈，「這台應該是Benz Vito吧！燈具後面的防水蓋應該被老鼠咬破，然後就進去三溫暖了」、「可能是後防水蓋沒蓋導致，變成行動寵物箱的概念。」