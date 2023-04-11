桃園觀音區大觀路與成功路口在最外側設置右轉車道，地面有寫上「停」字，但多數駕駛仍完全不管號誌，直接違規右轉，臉書粉專曝光畫面，短短42秒鐘就有17輛違規，部分網友認為很離譜，但多數人認為設計不良，駕駛轉彎後根本來不及反應，「如果真的停下來，不是被叭，就是被撞吧」。

臉書「靠北違規」曝光畫面，事發在桃園市觀音區某處大型路口，該路口最外側是右轉道，而路口號誌為紅燈，但「沒有右轉燈」，沒想到最右側的多輛轎車就直接右彎，根本無視前方地面的「停」字；影片中42秒內共有17輛違規轎車，原PO發文說「太狂啦！這是什麼鄉下地方啊！」引起網友討論。

部分網友認為很離譜，但多數人認為設計不良，駕駛轉彎後根本來不及反應，「如果真的停下來，不是被叭，就是被撞吧」。（翻攝自臉書「靠北違規」）

影片中還提到「早說了99.99％台灣人『停字不會停，反正警察不抓』」，網友留言說「帶頭的不用腦，後面跟著不用腦」、「一次罰10萬，就算瞎子都看的到」、「這麼大的停都看不到，視力檢查真的有通過嗎」、「你去任何一個縣市錄都一樣啦！不是只有桃園人，全台灣都嘛一樣」。

不過也有不少網友認為標線設計不良，因為如果停了容易導致後方追撞，「直線後右彎5米處停止線？這是要害死誰」、「這個有大車經過的地方我也不敢停，大車一個沒注意我就沒命了」、「我之前光減速就差點被追撞」、「這什麼鬼設計」、「如果真的停下來，不是被叭，就是被撞吧」、「這角度真的是不會有人停的，警察只要在那邊架個攝影機，紅單業績應該滿滿滿」。