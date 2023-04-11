苗栗縣通霄鎮通霄神社，是通霄最著名的歷史古蹟之一 ，家住台南的王姓男子上周末開車載著家人來踏青，疑似不熟路況，整輛車卡在神社人行階梯之間，警方獲報前往救援，協助通知拖吊車業者到場，歷經40多分鐘順利幫王男脫困。

通霄神社位在通霄鎮虎頭山公園的半山腰，興建於1937年，2002年11月被登錄為苗栗縣歷史建築，也是台灣少數的日式神明建築，每逢假日都會吸引民眾前往參訪拍照。

王男尷尬卡在人行階梯之間。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

通霄警方表示，當天下午1點多接獲王男報案，稱他開車受困於通霄神社前，請求警方救援。王男向警方提到，他們來至台南市，第一次到通霄神社踏青，因不熟悉路況，返程下山當車行經下坡轉彎處時，誤認通霄神社前往鳥居階梯方向為出口道路，所以就直接開過去，瞬間車輛便卡在上下階梯間、進退兩難。

警方請來拖吊車協助脫困。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

所幸經過警方救援，車上3人均未受傷，王男也對警方獲報後立即趕抵救援表達謝意。通霄分局溫馨叮嚀，民眾出遊前應先做好功課及路線規畫，以免誤入危險區域，以保障自身及廣大用路人安全。