日前媒體報導國人在馬來西亞遭遇車禍，當事人父親指稱外交部毫無作為。對此，外交部表示，外館第一時間並照料，以最快速度協助辦理，也派員前往、並聯繫台商會等單位協助，也協助籌募醫療善款，可謂盡心盡力，對於相關媒體未查明事實以做出衡平報導、造成民眾誤解、抹煞駐處及相關善心人士的協助感到遺憾

外交部表示，我國駐馬來西亞代表處在2月下旬接獲國人在東馬發生事故消息後，第一時間即聯繫當事人在台家屬，協助以最快速度辦理護照及親屬證明等文件，並安排儘速前往事發地點沙巴亞庇照料。

外交部指出，駐處隨後也派員前往距吉隆坡航程約2.5小時的亞庇，聯繫當地台商會及慈濟等單位協助聘請律師、拜會警局釐清肇事責任、洽請醫院說明治療情形及返台轉診條件等相關事宜。駐馬來西亞代表處葉非比大使也於3月26日親赴東馬探視受傷國人，給予慰問及鼓勵。

外交部表示，駐處體諒當事人支付龐大醫療開銷有困難，除應當事人家屬請求，函請國內壽險公會洽查當事人投保旅遊平安險及意外險資料外，並會同台商會及民間慈善組織協助籌募善款，協助聯繫其返台後續醫療等事宜，可謂盡心盡力。

外交部強調，外交部對於相關媒體未查明事實以做出衡平報導、造成民眾誤解、抹煞駐處及相關善心人士的協助感到遺憾，並也藉此再度對馬來西亞台灣商會聯合總會、沙巴台商會、德教會亞庇濟和善社、慈濟，以及所有在本案提供協助、捐款的人士表達崇高的敬意。

馬來西亞台灣商會指出，外交部設有急難救助的機制，所有110個館處都設有24小時急難救助電話，沙巴與馬來西亞首都吉隆坡相隔南海，代表處急難救助組若無法第一時間趕達現場，當地團隊，尤其是與代表處關係密切的台灣商會幹部都會挺身而出，並配合代表處一起協助國人。