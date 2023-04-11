陸媒分析國軍想買捷克自走炮背後的算盤。圖為迪塔（DITA）輪式自走炮採用了新型底盤。（澎湃新聞）

澎湃新聞防務欄目11日報導，捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）上月底訪台，外傳國軍將對捷克採購155公釐口徑的DITA 8輪自走炮車，以及可望搭載國造雄昇及雲峰飛彈的12輪大型野戰飛彈車。雙方對於武器交易還沒有公開表態，為何想買捷克輪式自走炮？一是捷克研製的莫拉納輪式自走炮性能上能滿足國軍需求；二是美國因俄烏衝突無法按時交付已採購武器。三台灣軍工水準落後，無法研製出滿足需求的輪式自走炮。

上世紀70年代，捷克斯洛伐克研製一款達納（DANA）152公釐輪式自走炮，冷戰結束後，捷克和斯洛伐克分家，捷克又發展出了採用可發射北約標準155公釐彈藥的迪塔（DITA）輪式自走炮。採用新的越野卡車底盤（太脫拉815型8X8卡車底盤），戰鬥全重約29噸，最大行駛速度90公里／小時，最大行駛里程600公里。迪塔採用了無人炮塔，自動化程度很高，配備了一門45倍徑的155公釐火炮，最大射程50公里，彈藥基數40發，射速5發／分，並且可以使用制導彈藥。

莫拉納輪式自走炮是迪塔的後續產品，是迪塔自走炮＋斯洛伐克52倍徑155公釐火炮的組合體，但底盤換成太脫拉T815-7型8×8全驅越野卡車底盤，主要是斯洛伐克提供的一門52倍徑155公釐口徑的榴彈炮，可發射北約制式彈藥，爆發射速6發／分，持續射速為5發／分，最大射程50公里以上，可以進行單發、快速連射、間隔射擊，具有同時多發彈著能力。

該車安裝有3個圓形液壓駐鋤，可自動收放，加上先進導航系統和火控系統，可讓自走炮在不到40秒內停車打擊，具備「打了就跑」能力，。該炮還配備了一個遙控武器站，可選配12.7公釐機槍或其他口徑輕武器，增強自衛能力。

莫拉納特點是高機動和自動化程度高，與履帶式自走炮相比，其重量更輕，公路機動性更好。澎湃防務分析，台捷雙方對於武器交易還沒有公開表態，很可能還在談判。為何想買？

第一個原因是，近年來捷克和台灣走得比較近，政治上相互利用，各取所需。捷克研製的莫拉納輪式自走炮性能上能滿足國軍需求，俄烏衝突爆發後，國軍也在積極跟蹤研究這場衝突，加上美國智庫「建言獻策」，認為機動性好能「打了就跑」的輪式火炮，如輪式自走榴彈炮、海馬斯輪式高機動火炮等火炮適合國軍，因此，國軍想從捷克引進軍用越野卡車和自走炮等裝備。

第二個原因是，美國軍工生產因俄烏衝突無法按時向國軍交付已採購的武器。去年9月，根據台灣方面消息，國軍已表示放棄購買原定的40門M109A6自走炮，改為增購18套海馬斯遠端火箭炮系統，再加上原本國軍就已經訂購的11套海馬斯，國軍從美國訂購的海馬斯遠端火箭炮數量將達到29套，配套的戰術區域彈道飛彈（ATACMS）增至84枚，並增購864枚具備精確攻擊能力的227公釐火箭彈。

第三個原因是，台灣軍工水準落後，無法研製出滿足需求的輪式自走炮。其實台灣曾展示過一種卡車炮（屬於輪式自走炮的一種），該炮在2007年首度公開亮相，由聯勤202兵工廠研製，是XT-69型155公釐牽引式榴彈炮和4X6中型戰術越野卡車結合的產品。XT-69是上世紀70年代末期台灣軍工仿製南非G5火炮的產品，但由於技術不過關，性能不合格，沒有入列。

澎湃防務稱，台灣軍方現在裝備的「爺爺」級老炮是外界經常調侃的對象。目前台灣總兵力約16.9萬人，陸上作戰力量約10萬人。火炮主要裝備於炮兵指揮部和旅屬炮兵，其中炮兵指揮部包括第21炮兵指揮部、第43炮兵指揮部和第58炮兵指揮部。現在國軍炮兵裝備最大的問題是，總體裝備性能落後，大部分是上世紀五六十年代的產品，有些甚至是二戰時期產品。比如M114式155公釐牽引榴彈炮在1942年裝備美國軍隊，國軍從1951年開始引進，可以說是「爺爺」級火炮，該炮最大射程僅有約15公里，根本無法與現代155公釐火炮相提並論。即使比較先進的M109A5自行榴彈炮也使用了40多年。

澎湃防務指，台灣想購買捷克自走炮就是為了改變這種窘境。單從莫拉納輪式自走炮性能上講，這款火炮還是可圈可點的，但在優勢力量面前，只能說聊勝於無。台灣軍方自身也清楚，無法掌握制空權，察打一體無人機、有人駕駛戰機、直升機和地面炮兵等能夠持續圍剿這些火炮，最終淪為炮灰。此外，捷克是否敢提供這些火炮也是未知數。