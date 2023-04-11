根據中國官媒報導，這座新廠最初將年產10,000個Megapack電池，做為特斯拉上海電動車超級工廠的後盾。

美國眾議院中國共產黨特別委員會的共和黨籍主席Mike Gallagher接受媒體訪問時表示，他想知道特斯拉執行長馬斯克如何在美國政府對特斯拉的支持以及該公司在中國業務發展之間取得平衡。

在談到特斯拉將在上海興建大型電池工廠時，Gallagher坦言「很憂心」，他表示，特斯拉似乎完全依賴A.美國聯邦政府透過稅負減免的大力支持，以及B.進入中國市場。特斯拉在中國達成的那些交易非常令人擔憂。我只是想知道艾隆．馬斯克如何在這兩者間取得平衡。他並表示，相較之下，馬斯克的航太事業SpaceX是一個「極成功的故事」。

特斯拉尚未回應媒體的置評請求。

對於上海新廠計畫所引發的批評，馬斯克周日在推特上表示，特斯拉正在德州、加州和內華達州迅速擴產。

去年上海廠貢獻特斯拉一半以上的電動車全球產量，而去年特斯拉在中國的營收達到181.5億美元，占公司總營收逾五分之一。

上周Gallagher也在加州與蘋果、Alphabet旗下谷歌、迪士尼等重量級的科技與娛樂公司會面討論他們在中國的業務往來。