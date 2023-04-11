台南一名18歲葉姓男子與未滿16歲的少女A交往，去年6月某日凌晨邀約對方到旅館壞壞，但A女母親發覺A女沒回家，急得報警處理，全案才曝光。台南地院審結，依對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，處有期徒刑2月。可上訴。

判決書指出，18歲葉姓男子與未滿16歲的A女為男女朋友，葉男雖知道A女未成年，但仍於2022年6月某日凌晨時分，邀約A女到旅館赴約，小情侶偷嚐禁果，後來因A女母親發現A女離家又連繫不上，立刻報警處理，全案才曝光，葉男則遭到調查後，被地檢署起訴。

台南地院審理時，法官指出，葉姓男子明知A女是14歲以上未滿16歲的女子，性自主及判斷能力還不成熟，為保護青少年健全成長，縱使經過對方同意，仍不得發生性交行為；但葉男與A女發生性交行為，影響A女的身心健康與人格發展，考量葉男雖有意願賠償A女損害，惟沒被A女母親接受，也未獲得原諒及達成諒解等一切情狀，依犯對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，處有期徒刑2月。可上訴。