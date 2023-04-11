毛小孩商機無限，除了犬貓之外，不少民眾也會飼養老鼠、兔子、烏龜等寵物，為了杜絕黑心食品，新北市經發局近期抽查250件「非貓狗類寵物食品」標示狀況，不合格率竟高達45％，其中又以未標示製造日期、製造商、原產地為大宗，市府呼籲，飼主應選購包裝完整、標示明確的食品，避免寵物安全疑慮。

經發局長何怡明表示，今（11日）是國際寵物日，民眾飼養的寵物種類多元，非貓狗動物飼主大有人在，然而市售寵物食品，除了貓狗類為動物保護法規範對象，其他種類的寵物食品須符合商品標示法規範，民眾需要注意商品有無標示廠商資訊（名稱、地址、電話）、製造日期、原產地等資訊。

為確保市售「非貓狗類寵物食品」符合規定，市府近期針對轄內商家辦理專案抽查，抽查250件商品，有112件標示不合格，其中以「製造日期」、「製造商(進口商)名稱、地址、電話」、「商品原產地」等未標示為大宗，市府已依商品標示法要求相關業者限期改善，逾期未改善，將處2萬以上20萬以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

經發局指出，商品標示法去年已完成修法，新法將在今年5月18日上路，主要針對進口商品應標示「國外製造商或國外委製商的外文名稱」，已流通進入市場商品於新法生效前「可不用依新法重新標示，但政府於稽查需要時，業者仍應提出相關文件說明進入市場時間點」。

經發局表示，為協助業者了解修法內容和如何標示，市府將在5月4日上午9點於板橋區公所6樓大禮堂舉辦「新北市政府112年度商品標示新法施行前宣導會」，採用網路報名（網址：https://reurl.cc/6NLmaM)，開放名額80名，額滿為止。