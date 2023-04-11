國際數據資訊（IDC）今天發表的一份報告指出，全球個人電腦（PC）市場因經濟形勢嚴峻而受重創，今年第一季全球出貨量大減約29%。

綜合法新社與路透社報導，根據國際數據資訊的報告，需求疲軟、庫存過剩與整體經濟環境惡化，導致今年前3個月「傳統個人電腦出貨量急劇下降」，其中蘋果公司（Apple Inc.）受創最大。

國際數據資訊指出，全球個人電腦出貨量為5690萬台，較去年同期的8020萬台減少約29%。

蘋果公司在今年2月的報告中表示，Mac電腦的銷售額在最近一季中，年增率下降29%，來到77億美元（約合新台幣2348億元）。Mac電腦在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行期間，曾因居家辦公趨勢在市場上表現良好。

市場研究公司Canalys分析師杜特（Ishan Dutt）表示：「短期內消費者與企業對新個人電腦的支出仍將維持謹慎。」

「來自各消費客群的需求仍受抑制，美國、歐洲與其它市場進一步升息帶來了更大壓力，降低通膨是這些市場的當務之急。」

國際數據資訊表示，聯想集團（Lenovo Group Ltd）、華碩（Asustek Computer Inc）與惠普（HP）的出貨量也出現下滑，不過聯想與去年同季相比雖下滑30%，但個人電腦市占率仍是最高，占比略高於22%。

報告同時指出，這種下滑代表「個人電腦因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）帶動的需求進入尾聲」，回歸到疫情前的趨勢。

隨著全球經濟改善與消費者升級最新Windows作業系統的興趣增加，個人電腦市場有望在今年稍晚改善。

國際數據資訊設備與顯示器研究副總裁黃林（Linn Huang，音譯）表示，如果到了2024年經濟趨勢上揚，「我們預期市場將明顯成長，因為消費者希望煥然一新、學校尋求汰換老舊的Chromebook、企業轉向升級到Windows 11」。

「如果主要市場的衰退拖到明年，復甦之路可能會很艱難。」