總統選舉與立委選舉連動性高，傳出國民黨內部分析，侯友宜參選機率高達8成，惟他尚未正式宣布。侯友宜今（11）日受訪時表示，有信心團結在一起，面對所有挑戰；把握現階段每個人所該做的事情，全力以赴，希望讓我們國家更穩定，人民更安心。

對於國民黨內部人士分析，侯友宜參選機率高達8成。侯友宜說，面對所有的挑戰，我們都有信心大家團結在一起，不畏任何外面的風雨，只有凝聚更多的力量，才能夠讓我們國家社會更安定。

至於是否請辭或帶職參選，侯友宜表示，目前新北市團隊全心全力把民眾所關心的大小事做好以外，尤其2030的願景，不管是在托幼、托老、軌道建設、土地的整體開發，都按照既定的步驟把事情做好。

媒體追問侯友宜，在臉書發文哀悼警界好友有固樁意味？侯友宜說，他是從基層的刑警和弟兄並肩作戰，走過當年在和歹徒配備不對等底下，用生命一起努力守護國家。每場戰役、每個重大刑案，他的性命都是兄弟相挺才存有，現在仍秉持這樣的精神，和所有的人民站在一起，相信他跟他的弟兄，都同樣保持這樣的態度，我們的命是為國、為人民而存有，這是不變的信念，至死都不會改變。

至於名嘴吳子嘉示警，侯友宜1個月內再不表態恐出局，對此侯友宜說，外面的風風雨雨，他都能夠感受得到，最重要的是我們要有堅定的信心、團結力量，大家一起往前走。