小黃被偷了？基隆市警察局第二分局和一路派出所警員於9日晚間突接獲一名王姓計程車司機報案，稱其所有之計程車停放於和一路某巷口，準備駕駛時遍尋不著，請求警方協助。後調閱監視器發現，原來是司機開車幫去朋友充電未開回，車停在原地，也順利讓驚魂未定的司機找回生財工具。

和一路派出所警員林星辰、龔恩宗接獲報案後，立即至王姓司機指出的現場查看，經詢問王姓司機所駕駛的車輛樣式、特徵以及人離開時有無將汽車處於發動狀態，司機表示汽車確定是熄火的狀態，但無法清楚描述車輛確切停放的位置。

找不到愛車的運將心急如焚，至和一路派出所報案，員警即刻調閱監視器尋車。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

警方先安撫情緒後，耐心詢問最後使用車輛時間，王姓司機表示其於1小時前去找朋友處理車輛維修問題，警方調閱監視器追查後，發現是烏龍一場，原來是司機是將自己的計程車開去巷口對面的造船廠，幫助朋友解決漏電故障的問題後，便將車輛停放於原地，好心助人最後卻忘了自己的愛車。王姓司機看到重要的生財工具失而復得，終於可以放心，結束這場「失竊驚魂記」，並感謝員警的耐心及細心。

協助司機尋回愛車的員警林星辰（左）、龔恩宗（右）。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

第二分局提醒民眾，為防止車輛失竊，停車後一定要將鑰匙拔下，確認車輛熄火，門窗及開關上鎖後再離去，停車時亦可記下周邊地標或以手機拍照記錄停放位置，避免臨時找不到愛車。