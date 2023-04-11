國民黨台北市議員徐巧芯與現任立委費鴻泰的初選競爭日趨激烈，11日上午徐巧芯參與地方出遊「送車」行程，並於活動後接受媒體訪問。針對日前拋出「初選辯論會」的做法，未獲黨中央與費鴻泰回應，徐巧芯表示尊重費鴻泰的選擇，但會自行舉辦辯論、政見發表的活動，也會在活動提出其中一個政見「NCC需要轉型正義」。

徐巧芯接受媒體訪問時表示，費鴻泰引用黨章沒有規定一定要辦辯論會的說法，而相對的也沒有規定不能辦辯論會。「從2018年從政開始，無論是辯論會還是政見發表會，我一直都是直球對決」徐巧芯說，自己仍會自行舉辦一場像辯論、政見發表的活動，向信義、南松山選民報告參選理念。

徐巧芯透露，由於16日開始黨內就要進行相關民調作業，時間其實差不了多少，因此約莫於12日或13日就會公布自辦活動的相關細節，而其中自己的一個政見就是「NCC需要轉型正義」。「最新判決結果又是中天勝訴NCC敗訴，而主委陳耀祥在被北檢起訴的情況下，竟然還希望推動他當初關說的案子」徐巧芯說，NCC需要轉型正義，過去8年內所做的錯誤事情，也都需要全部回溯。