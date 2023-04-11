台灣面臨缺藥潮，衛福部今宣布成立「藥品供應通報處理中心」，由衛福部長擔任召集人，盼促進各司署的橫向溝通。健保署也針對無替代藥品的缺藥品項提出應對措施，如廠商是因藥價不敷成本而不再供應，就會召開會議重新核價。若非藥價問題，則會交由食藥署徵求專案製造或輸入，相關措施即起上路。

健保署長石崇良表示，廠商如有可預期的缺藥情形，必須在前半年通報健保署，由健保署進行橫向聯繫，針對缺藥的品項尋找替代藥。健保署目前設有5大機制，包括單一處理窗口、即時掌握缺藥資訊、跨單位合作機制、不敷成本之藥價調整機制、替代藥品仍可申報費用，其中的「不敷成本之藥價調整機制為近期缺藥風波開始後，推動的新制。

石崇良說明，健保署設有單一的處理窗口受理問題，廠商如有預期的缺藥問題，必須在半年前向健保署通報，並由健保署橫向聯繫食藥署。如缺藥的品項為健保所收載的1萬4000多項藥品，按照支付標準的要求，廠商未提早半年通報缺藥，未來1年就不會再收載。如為200多項必要藥品清單的藥品，食藥署則會處以6～30萬元的罰鍰。

廠商通報缺藥後，健保署將檢視是否有替代用藥。石崇良表示，有替代用藥者，健保署會透過健保VPN通知特約醫療機構。無替代用藥者，則會了解不再供應的原因，如為藥價問題導致不敷成本，健保署將召開專家會議及共擬會議，3月內完成新藥價核定。

如非藥價問題，健保署將回饋給食藥署，徵求專案製造、輸入。專案製造、輸入的藥品如與原來的藥價相同，健保署將立刻核價，如不同，則會走快速審查的方式，儘快核價。

對於已經發生臨時狀況，而無法事先通報缺藥者，石崇良說，會先判斷有無替代品，如果沒有，就會和食藥署討論緊急專案製造輸入，回歸到前述的既定做法。