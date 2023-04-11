立法院今（11）日三讀通過「行政院組織法」第3條修正草案，行政院農業委員會將升格為農業部。農委會主委陳吉仲昨也在臉書表示，對於農委會即將升格，他忍不住內心激動。然而不少網友這兩天來跑去陳吉仲臉書下方留言，怒轟「為了升官，什麼鬼都要升格」，也有人留言酸他竟為自己升官激動，臉皮真厚。

陳吉仲指出，回想起 35年前自己參加 520農民運動，農民提出七大訴求，其中一項就是「成立農業部」。農業部的審查，是回應全國農漁民35年來的期盼。他也表示，農業部將會積極面對未來三、四十年的內外在挑戰，如氣候變遷及糧食安全等，會更積極因應和解決。

然而大部分網友對於陳吉仲的說法不買帳，甚至怒嗆「真的沒看過那麼無能的主委，你到底在幹什麼吃的，蛋漲完換豬漲」、「你怎麼好意思一直霸佔你根本不適任的位置？」、「陳吉仲做成這樣，還可以高升部長，還可以大大加薪」、「優良農地一直流失，將來吃什麼？」、「求官求到無下限」。

也有民眾酸「下一步是要成立雞蛋署、豬肉署、石斑、鳳梨委員會？」、「支持被農委會耽誤的陳吉仲主委轉任勞動部部長，勞工薪資漲幅一定可以超越通膨，人民就不用再問還有什麼要漲！」、「哽咽勒，該哭的是我們農民百姓才對吧」、「不錯，都想去應徵上班了、有好位子吧」、「蛋貴豬漲價還升官啊你？！恭喜部長啊！」