白俄官媒「白俄羅斯通訊社」（BelTA）引述魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在首都明斯克接見俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）時的談話。

魯卡申柯表示之前已與俄國總統蒲亭討論過這件事，對方也同意這類安全保證確有必要，也須落實為正式機制。

報導引述魯卡申柯說：「總體而言，在（與蒲亭）會談時聽起來是白俄遭侵略，俄羅斯將如同保衛自己領土般保護白俄羅斯。這的確是我們想要的安全保證形式。」

魯卡申柯強調西方沒履行布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum）的義務。備忘錄的用意是向白俄提供安全保證換取明斯克放棄核武。

由美、俄、英與相關當事國1994年12月簽署的布達佩斯備忘錄，用意是為烏克蘭、白俄、哈薩克等提供安全保證，換取他們放棄核武並加入禁止核子擴散條約。

魯卡申柯說：「西方國家踐踏所有這些條約、協議和聲明，讓我們沒有安全可言，包括經濟在內。若他們對我們實施制裁，會有哪門子經濟安全。」

路透社指出，白俄在俄國入侵烏克蘭期間曾協助俄方，境內目前也有俄軍駐紮。在戰爭之初明斯克當局允許俄國假道白俄向烏克蘭首都基輔發動攻擊，但攻勢最後失敗告終。

自去年底以來，俄國舉行一連串軍演並派遣高官到訪，讓外界以為白俄可能正式加入俄國對烏克蘭的新攻擊，但魯卡申柯一直否認這種說法，僅稱白俄會因應任何入侵領土或煽動暴亂的企圖。

蒲亭日前宣布俄羅斯計劃在白俄部署戰術核武，還說俄國正在白俄建造儲放設施。明斯克當局聲稱，他們是「不得已」才同意俄國這項部署，以回應來自西方「空前的政治、經濟和資訊戰施壓」。