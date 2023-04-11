旅美好手林家正3月底向亞利桑那響尾蛇隊提出離隊獲得同意，今天透過個人社群分享好消息，穿上多倫多藍鳥隊的球衣，也感謝藍鳥隊給機會。

25歲的捕手林家正在2019年美國職棒大聯盟選秀第14輪被響尾蛇隊選中，是台灣首名透過選秀方式加盟美職的球員，過去幾年小聯盟最高層級曾上到3A。

林家正去年球季在小聯盟總計出賽42場，共137打數敲出25支安打，打擊率1成82，小聯盟生涯累積出賽128場，總計420打數敲出86支安打，包括1發全壘打，打擊率2成05。

林家正3月底透過社群網站臉書（Facebook）表示，經謹慎思考持續待在響尾蛇系統中機會與未來後，已於3月22日主動向響尾蛇要求離隊獲同意。

林家正持續尋找機會，今天也有好消息，他透過個人社群Instagram分享加盟藍鳥隊的好消息，用英文寫下「新的造型，很興奮也很感謝藍鳥隊給機會」。（編輯：張雅淨）1120411