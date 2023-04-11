1名女山友昨天爬都蘭山扭傷腳，由17名消防及義消人員以輪番背受傷女山友下山。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

自外縣市來的35歲女子及友人昨天攀爬台東縣東河鄉都蘭山，不慎在3.2公里處滑倒，左腳踝扭傷，原本由友人攙扶下山，但驚覺天快黑了且天空飄下毛毛細雨，趕緊撥119求助台東縣消防局，最終由17名消防及義消人員以「背負式搬運法」輪番將女子背下山。

台東縣消防局表示，都蘭消防分隊在下午4時36分接獲指揮中心派遣後，第1梯次出動轄區分隊消防同仁3名，先行輕裝上山以盡早與傷病患接觸，同時也請第2梯次轄內的義消、消防同仁攜帶照明、補給物品，隨後與搜救團隊碰面。

都蘭高級救護技術員下午5時35分接觸該名女子後，評估其意識、呼吸及血壓等生命徵象皆正常，最終由17名消防及義消人員以「背負式搬運法」輪番將該名女子在傍晚6時35分搬運至停車場登山口，由都蘭91救護車協助處理後續事宜，出勤車輛共計3輛，消防、義消人員共計17名。

值得一提的是，同一時間東河鄉及成功鎮交界處（山海宮附近）也發生1場雜草火警，所幸居住在東河鄉南東河的義消人員，第一時間趕赴現場，先行將火場資訊回報予奔馳而來的泰源消防分隊且進行初期滅火，守護當地居民生命財產安全。

台東縣消防局指出，都蘭山是台灣小百岳之一，海岸山脈南段最高峰。在此呼籲民眾從事登山活動時，務必先行評估各項風險（如身體狀況、糧食及事前準備合適的裝備），注意自身安全以避免憾事發生。