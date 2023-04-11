觀察者網11 日報導，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里雲智能集團CEO張勇在11日雲峰會上說：「面向AI時代，所有產品都值得用大模型重新升級。」強調阿里巴巴所有產品未來將接入「通義千問」大模型，進行全面改造。張勇表示，AI大模型的出現是畫時代里程碑，人類將進入到全新的智慧化時代，像工業革命一樣，大模型將會被各行各業廣泛應用，帶來生產力的巨大提升，並深刻改變人們的生活方式。

受相關消息影響，股市AI應用板塊勢頭凶猛。截止上午11時12分許，阿里巴巴港股漲2.4％，報每股100.1港元。

在峰會現場，張勇表示，阿里雲希望幫助更多企業用上大模型，讓每家企業都能基於「通義千問」，擁有具備自己行業能力的專屬大模型。他將阿里的追求、目標和希望為客戶提供的價值總結為兩句話：

一是「讓算力更普惠」。「十幾年前我們做了一個重要的判斷，希望能夠雲計算成為一種公共服務，這個公共服務意味著什麼？意味著像水電煤一樣，它是每個個人每個家庭、每個企業生產生活必須的。」張勇表示，今天這一點已經成為現實。有報導顯示，中國已成為全球第二大算力市場。展望未來，因為智慧化的出現，算力規模仍將幾何式上漲。

在「普」的方面，張勇談到，伴隨著雲技術的發展，雲服務使用者越來越有機會聚焦於服務、應用和創意本身，而不是背後的基礎設施狀態；在「惠的方面」，張勇表示，跟十年前相比，今天阿里的雲計算計算服務、算力服務比10年前的價格降了80％，存儲服務的價格降幅更高，接近90％。

張勇表示，面向智慧化時代，希望未來通過模型的廣泛使用為社會提供服務，阿里所有的客戶可以使用自己訓練的模型提供服務。「我們希望這個算力的成本是今天的1／10乃至1％，這是阿里雲要努力的方向。」

張勇表示，阿里的第二個目標是「讓AI更普及」。張勇認為，基礎的大模型，其核心是能夠支撐各行各業，客戶、合作夥伴、開發者擁有屬於自己行業、產業、服務範式的模型，讓它們能夠做得更好，門檻更低，更好地被各行各業所使用。

「我們也希望在我們的雲平台上，在我們的雲基礎設施平台上，不僅有阿里的通義大模型，同時也有我們跟高校科研院所、各行各業合作的基礎大模型。」張勇表示，阿里不僅要支撐好這些基礎大模型的訓練和服務，同時也要為各行各業生成和訓練和專屬模型服務提供保障。

自2019年起，阿里開始進行大模型研究，並在近期推出階段性的研究成果：通義千問大模型。日前已經進行邀請測試的通義千問，更讓阿里版的ChatGPT持續受到外界關注。

據張勇介紹，釘釘、天貓精靈等產品在接入通義千問測試後，變得聰明瞭很多，像天貓精靈，不僅能回答家裡小朋友的各種刁鑽問題，還多了一份情感連接，成為更溫暖更人性化的智慧助手；釘釘接入通義千問測試之後，可以自動生成工作方案，也可以在會議紀要後自動生成總結和待辦事項，還能拍一張功能草圖自動生成小程序。