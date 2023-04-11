法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪陸回程於總統專機上接受媒體訪問，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸；對此，國民黨立委曾銘宗說，法國是主權國家本來就有獨立外交空間，而中華民國也是主權獨立國家，也應該有獨立的外交空間。

鄭運鵬表示，法國是一個偉大的國家，二戰時，法國對德國保持綏靖主義，最後變成受害者，若非美國介入，今天法國主權屬於誰？相信法國人民非常清楚。

鄭運鵬指出，尊重馬克宏看法，但國際媒體跟法國議會都表達不同聲音，相信法國歷史悠久，對於國際局勢、強凌弱的狀況，法國國內聲音跟馬克宏這句話一定不同，他也不代表歐洲，他配合中國大陸，把自己身分給做大，但無濟於國際秩序的說法，相信他的看法是少數意見。

民進黨立委陳亭妃指出，每位元首發表美中相關言論，都予以尊重，他們要有不一樣的場合跟論調，真正的含義是什麼，我們不多做批評跟揣摩，但重點是起碼歐盟對台灣的支持越來越多、關係越來越好。

曾銘宗說，歐盟是很大的組織，法國是一個大國，身為一個國家總統，他這樣的說法有他戰略性考慮予以尊重，這樣說法是不是附和中國大陸，外界有不同解讀。

曾銘宗表示，做為大國必須有獨立外交空間，這本來就應該的，以中華民國來看，也應該有獨立的外交空間，做為一個主權國家，基本標準就是這樣，要有獨立自主國際空間，任何國家都應該這樣。