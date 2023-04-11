國內缺蛋、缺藥、缺豬肉，衛福部今天大動作舉行成立「藥品供應通報處理中心」，衛福部長薛瑞元領軍，包括健保署、食藥署、疾管署、國健署等署長均到場，聲勢浩大，盼解決藥物短缺問題，衛福部表示，未來每個月公告兩周內缺藥通報品項。其中兒童用藥原本就難叫貨，受到少子化影響，要買更是難上加難，醫事司表示，未來將由調度中心統一購買、調度，若一家醫院有缺藥，可以先用，之後再「交還」即可。

衛福部今成立跨部門的「藥品供應通報處理中心」，由衛福部長薛瑞元擔任召集人，橫跨食藥署、中醫藥司、醫事司、健保署、國健署、疾管署等6單位，分別管理「西藥供應資訊平台」、「中藥供應資訊平台」、「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材管理資訊系統」、「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」、「公費疫苗及傳染病用藥之供應「五大平台」。

其中「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材管理資訊系統」由醫事司負責，醫事司副司長劉玉菁表示，兒童必要藥品與醫療材料，已成立諮議會，針對藥品、以及醫材兩品項做管理，目前討論後共有28項藥品、47項醫材屬於「既是必要，且困難取得」品項，已經納管，每年會檢討管理品項，若有缺藥就回歸食藥署通報機制。

另外，也委託中國醫藥大學兒童醫院辦理「童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心」，進行品項的管理，聯合採購、以及席中專案進口。

劉玉菁表示，兒童藥物、醫材因為規格不一，本就不好買，受到少子化影響，醫院要的量又更少，講叫貨常常變得更為艱難，但不一定是有缺，因此機制反而聚焦在「調度」，例如Ａ醫院缺貨通報調度中心後，中心可透過資訊系統掌握B醫院有藥，可以先給A用，之後A醫院再「交還」即可。

至於目前缺藥品項，劉玉菁表示，可以透過建置資訊系統，醫療機構可以申請聯合招標，也可以在聯合系統看到品項的供應商的資訊，不過醫院也有義務，必須要把用量定期更新，以利調度中心可即時調度。

另一方面，對於罕見疾病，國健署長吳昭軍表示，該署多年前設立「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」，目前儲備的營養品供50項、藥品共10項。當醫療機構看到有需求，就會項物流中心通報，經確認緊急需求後，24小時內就會配送到醫療機構。如果不在這50項以內，且有需求的話，會調度有儲備的醫院來緊急調配。

吳昭軍表示，我們每一季都會做需求調查，如果發現有品項儲存不夠，就會緊急採購。如供應有問題，特別是特殊營養品，會經審議會審查有無替代的食品，如果有替代食品，審議通過後就會辦理採購，確保供需無虞。

若是藥品的需求，吳昭軍表示，我們會盤點物流中心的儲存量和供應商的儲存量，進行調配，在24小時內完成。萬一真的看到缺貨，則會通報「藥品供應通報中心」做處理。