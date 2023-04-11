台中一名王姓男子曾因性侵初次見面的女網友，遭法官判有期徒刑2年，緩刑4年。怎料王男卻不知悔改，2021年又約另名女網友小惠（化名）到U2電影館看電影，並在包廂裡強壓小惠，強吻、指侵對方，最後以「腿交」方式對其性侵得逞；法官依犯強制性交罪，判處王男有期徒刑1年10月定讞。

據判決書指出，王男與女網友小惠（化名）2021年11月28日下午7時許，相約在U2電影館會面觀賞電影，怎料王男竟趁與小惠獨處在密閉包廂內之際，無視小惠出言拒絕及不斷掙扎，以其身形優勢強壓在小惠身上，將她的上衣拉起，撫摸、親吻小惠胸部與嘴巴，又將她的雙腳抬放在其肩上，褪去小惠內褲，指侵及舔拭其下體，見小惠持續反抗，便抓住她的雙腿摩擦自己的生殖器直至射精，對小惠強制性交得逞，事後小惠離開包廂搭乘計程車返家，告知其父並報警處理。

王男到案後，於警詢、偵查及法庭審理時均坦承不諱，但辯稱是因為喜歡小惠，一時未能控制好自身情慾，而觸犯刑罰，深感懊悔，但自己並無傷害對方的意思。

法官勘驗2人對話紀錄，發現案發前王男曾詢問小惠「笑死我們兩個人你都不怕我對你怎樣哦」，以致小惠認為王男是正人君子，未對其有所防備，而正常赴約；案發後小惠曾表示「你嚇到我了」、「你昨天為什麼會那樣」、「我真的很害怕」，王男隨即表示要匯錢給她，並不斷地致歉「我希望妳不要說出去」、「我求你不要報警…」、「我之前犯過錯」、「如果再發生什麼事情我真的沒辦法承受」等。

法官認為王男不顧小惠拒絕而霸王硬上弓，事後又企圖以金錢安撫小惠情緒，無視其感受，想以金錢彌補，企圖大事化小，小事化無之心態，法治觀念及性平同理心之態度均明顯不足。

法官審酌王男為滿足個人私慾，在與網友小惠初次見面之際，即在四下無人之電影包廂內，違反小惠意願，以強暴方式為強制性交犯行，侵犯小惠身體與性自主決定權甚鉅，且致使其身心嚴重受創，同時破壞社會秩序安寧；又復衡王男過去即因妨害性自主案件，遭判有期徒刑2年，緩刑4年確定之前科紀錄，現尚在保護管束中，卻未知珍惜自新之機會，恪遵法紀，率爾再犯行，所為誠非可取，自當應予非難。

法官考量王男犯後始終坦承犯行，並與小惠達成和解，迄今均有依調解條件給付賠償金，依犯強制性交罪，判處王男有期徒刑1年10月定讞。

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