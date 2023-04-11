美國加州州長今天宣布開始儲備墮胎藥，與其他自由派州別共同捍衛美國生殖保健服務，反對保守派主導的墮胎藥禁令。美國司法部今天也對禁止墮胎藥的裁決提出上訴。

法新社報導，德州保守派聯邦法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）上週裁決，禁止全美各地使用墮胎藥物美服培酮（mifepristone，RU 486）；數小時後，華盛頓州聯邦法官萊斯（Thomas Rice）作出相反決定。

美國司法部今天對於卡司馬里克所作裁決提出上訴，要求凍結這項禁令。卡司馬里克是前總統川普（Donald Trump）任命的反墮胎運動人士。

加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，作為美國人口最多的州，加州已經獲得了200萬劑米索前列醇（Misoprostol），這款藥物通常與美服培酮並用，但單獨服用也能安全有效地引產。

紐松說：「為了因應這種極端分子對流產藥物的禁令，我們州已儲備了流產藥物的替代藥品，確保加州民眾能持續獲得安全的生殖健康療法…我們不會屈服於試圖剝奪這些關鍵墮胎服務的極端分子，藥物流產在加州依然合法。」

同為民主黨人的麻薩諸塞州州長希利（Maura Healey）今天表示，麻州已開始儲備美服培酮，目前已取得約1年用量；華盛頓州民主黨籍州長英斯利（Jay Inslee）上週也宣布，該州已收到約3年用量的美服培酮。

美國食品暨藥物管理局（FDA）早在20多年前就認定美服培酮是安全有效的藥物，並批准使用至今。

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）執行長博爾拉（Albert Bourla）以及瑞士藥商諾華集團（Novartis）、美國藥廠百健（Biogen）、默沙東集團（Merck）等400多名高階主管共同簽署一封連署信，批評德州法官卡司馬里克7日作出禁止全美使用美服培酮的裁決。

信中指出，「這項決定忽視數十年來的科學證據及法律先例」，批評卡司馬里克在FDA批准這款藥物的23年後，禁止該藥物的舉措。

信中還說：「卡司馬里克法官的司法干預行為，為削弱美國FDA的藥物審查權開了先例，此舉為整體生物製藥產業招致不確定性。」

自2000年以來，美服培酮被納入2種藥物治療方案當中，服用此藥的女性多達560萬人。

不過，繼美國最高法院2022年6月裁定撤銷全美墮胎權，這款墮胎藥的未來已成為最新的不確定因素。